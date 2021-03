Le top 4, encore jouable pour Charleroi? Shamar Nicholson veut y croire

Après avoir accroché le leader, le Sporting de Charleroi va se lancer corps et âme dans son sprint final. Avec quelles ambitions? Le top 4 paraît difficilement accessible, mais Shamar Nicholson n'a pas encore abandonné la partie.

Le Jamaïcain le sait, le but qu'il a inscrit dans les arrêts de jeu vendredi pourrait valoir son pesant d'or. Même s'il n'a rapporté qu'un point. "Mentalement, c'est un excellent point", insistait-il à l'issue de la rencontre.

"Surtout contre Bruges, qui restait sur dix victoires consécutives. Pour notre confiance, c'est excellent d'avoir arraché ce partage dans les dernières secondes, ça va nous aider à aller de l'avant", ajoute l'attaquant zébré, qui attendait ce but depuis plus d'un mois et le huitième de finale de Coupe perdu à Gand.

Parce que le Sporting de Charleroi n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Désormais neuvième à deux points de Zulte Waregem, les Zèbres ont le top 8 dans le viseur. Et même le top 4? Pour Shamar Nicholson, c'est un oui. "Il faut toujours y croire. Tout est encore possible et la saison est loin d'être finie", insiste le buteur carolo.

"On doit y croire!"

Pour espérer jouer les playoffs 1, le Sporting devra combler un retard de cinq points sur Ostende, quatrième, mais aussi dépasser les cinq clubs qui le sépare du top 4. Délicat? Sans doute, mais ça n'intimide pas Shamar Nicholson, qui est tout, sauf résigné. Il confirme: "Quand on regarde le classement, tout le monde peut battre tout le monde. C'est pour ça qu'on doit y croire, faire des résultats et se donner à fond jusqu'au bout."

Le déplacement de samedi prochain au Beerschot, autre candidat aux playoffs, sera d'ailleurs crucial pour les Zèbres, qui affronteront ensuite Mouscron, la Gantoise et qui termineront leur phase classique à la maison contre Eupen.