CAN 2022(Q): 4 joueurs de la Pro League convoqués par le sélectionneur Burkinabè

Ce mercredi, le sélectionneur des Etalons Kamou Malou a dévoilé une liste élargie de 33 joueurs burkinabés qui devront pendre part aux 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Liste dans laquelle figurent quatre joueurs évoluant en Belgique.

On note la présence de l'excellent gardien d'Excel Mouscron Hervé Koffi, des défenseurs Dylan Ouedraogo et Issa kaboré respectivement d'OHL et de Malines, et du jeune attaquant Abdoul Fessal Tapsoba du Standard de Liège. Ils font partie d'une liste élargie de 33 joueurs dont voici les raisons: "Prendre en compte les risques de Covid-19 et aussi pour parer à d'éventuels forfaits".

Les "Etalons" du Burkina Faso(8 points), premiers, affrontent "Les Cranes" d'Ouganda(7 points) deuxièmes, le 24 mars a Kampala. Une rencontre qui n'est autre que la finale du groupe B, le vainqueur effectuera sans doute un grand pas vers la qualif.

Et pour boucler les qualifications, le Burkina Faso offre son hospitalité au petit poucet de la poule, les "Bright Stars" du Soudan du Sud, le 29 mars au stade du 4 Août de Ouagadougou.