Retour en sélection pour l'Ostendais Jack Hendry!

Après près de trois ans d'attente, le défenseur central profite de son excellente saison avec le KVO pour se rappeler au bon souvenir de sa sélection.

Jack Hendry va retrouver la Tartan Army à l'occasion des premières rencontres de qualification pour la Coupe du Monde. Le solide défenseur central du KVO fait en effet partie de la sélection écossaise pour les rencontres internationales du mois de mars.

Il n'avait plus été sélectionné depuis le mois de novembre 2018 et n'a plus joué avec son équipe nationale depuis le 14 octobre de la même année et une défaite contre le Portugal. À trois mois de l'Euro, Jack Hendry peut donc encore rêver: s'il parvient à séduire Steve Clarke, il pourra peut-être disputer l'Euro avec l'Écosse l'été prochain.