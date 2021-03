Benat San José évoque ses trois blessés et la rencontre décalée contre Courtrai : "Ce n'est pas normal"

Ce samedi soir (20h45), Eupen affrontera Courtrai lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Benat San José pourra compter sur un noyau quasiment au complet pour la réception de Courtrai. "Benoit Poulain a pris part à l'entraînement et revient tout doucement. Jordi Amat sera lui absent car il est suspendu après avoir pris son cinquième bristol jaune. Mais, nous avons eu trois mauvaises nouvelles cette semaine. Rocky Bushiri s'est gravement blessé au genou droit avec une lésion du ménisque latéral qui a nécessité une intervention chirurgicale. Sa période de revalidation devrait durer entre 3 et 4 mois. Puis, Gary Magnée s'est lui aussi gravement blessé au genou gauche lors d'un simple entraînement. On lui a diagnostiqué une déchirure du ligament croisé antérieur et il sera probablement opéré dans les prochains jours. C'est vraiment triste car il montrait de belles choses et aura pu recevoir sa chance prochainement. Et pour conclure, Jens Cools est out pour environ trois semaines. Une grosse perte tant il est important dans le onze eupenois", a confié Benat San José en conférence de presse.

"Une défaite dure à digérer"

Le coach du club germanophone a ensuite évoqué l'élimination douloureuse en Coupe de Belgique. "Une défaite dure à digérer. Le genre de match où le premier qui marque l'emporte. Comme ce fut le cas de notre côté contre La Gantoise en quart de finale (1-0). Nous avions un petit pied en finale mais n'avons pas su mettre nos occasions au fond. Un bon match au final, je suis fier de mes joueurs et de notre parcours", a souligné le technicien espagnol.

"Cela arrive toujours à un club comme Eupen..."

Alors que la rencontre entre le Sporting de Charleroi et le Beerschot a été reportée à cause de nombreux cas de Covid-19 détectés du côté carolo, Eupen a vu sa rencontre face à Courtrai initialement prévue samedi à 18h30 être décalée à 20h45. Un nouvel horaire confirmé par la Pro League à 48 heures du match. "Cela change un peu notre préparation il faut l'avouer et surtout celle de Courtrai. Ce n'est pas normal de changer l'horaire d'un match aussi tardivement. Cela arrive toujours à un club comme Eupen... Encore une situation étrange contre nous ou contre laquelle nous devons faire face !", a précisé le coach des Pandas.

"Afficher notre meilleur visage"

Eupen est désormais concentré sur ses quatre dernières rencontres. "Nous voulons tout donner jusqu'au bout et afficher notre meilleur visage. Et cela commence par Courtrai. Un adversaire très dangereux et imprévisible en attaque. Une équipe qui marque facilement et qui possède une solide expérience en défense. Donner la chance à d'autres joueurs en cette fin de championnat ? J'alignerai tout simplement le meilleur onze", a conclu Benat San José.