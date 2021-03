Haroun heureux : "On a montré qu'on était capables de se hisser à leur niveau"

Faris Haroun était de retour en pleine forme et a rayonné au milieu de terrain lors de la prestation très solide de l'Antwerp, vainqueur au Jan Breydel.

La course au titre peut-elle encore réserver du suspens ? L'Antwerp a en tout cas prouvé qu'il pouvait surprendre, et a fait tomber le solide leader sur sa pelouse. Faris Haroun, de retour après une lourde blessure, en était ravi. "Je suis épuisé, mais c'est pour ça que je suis là ! C'était une superbe prestation ce soir et je suis très fier de l'équipe. Le foot n'était peut-être pas toujours beau mais ce qui compte, c'est la victoire", souriait-il après le match.

Les Anversois confirment là leur statut alors qu'on arrive au terme d'une superbe saison de leur part. "Je suis heureux aussi pour les fans, je sais qu'ils vivent pour ce genre de matchs. C'est toujours triste de ne pas pouvoir célébrer ça avec eux", regrette Haroun. Qu'importe : le Great Old a frappé fort. "Nous avons prouvé aujourd'hui que nous pouvons rivaliser avec le Club et nous avons envoyé un signal à nos concurrents", conclut le capitaine.