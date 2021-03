Roman Abramovitch (Chelsea) justifie les nombreux licenciements de coachs sous sa direction

Le propriétaire de Chelsea a expliqué comment il gérait son club qui a remporté seize trophées avec quatorze managers différents.

Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea a expliqué lors d'un entretien accordé à Forbes que l'impressionnante vitrine de trophées acquis par les Blues ces dernières années justifiait les nombreux licenciements de coachs sous sa direction. Le club londonien a eu 14 managers depuis que le milliardaire russe a acheté le club en 2000. Au cours de cette période, le club a remporté 16 trophées, dont la Ligue des champions, l'Europa League à deux reprises et cinq titres de Premier League.

"Je pense que les trophées parlent d'eux-mêmes et montrent ce que nous avons pu accomplir. C'est mon objectif de continuer à gagner des trophées et de construire pour l'avenir. Chelsea a une histoire très riche, et je me sens extrêmement chanceux d'y jouer un rôle. Le club était là avant moi et sera là après moi, mais mon travail est de faire en sorte que nous réussissions aussi bien que possible aujourd'hui. ainsi que de construire pour l'avenir", a déclaré Abramovich à Forbes avant de poursuivre. Je pense que nous sommes pragmatiques dans nos choix. Nous faisons les bons changements au bon moment pour nous assurer que nous pouvons réaliser nos ambitions à long terme. Ceux qui nous rejoignent comprennent ces objectifs", a conclu Roman Abramovitch.