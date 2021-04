Sambi Lokonga sur le départ pour signer dans un grand club italien ?

Albert Sambi Lokonga partira-t-il du Sporting d'Anderlecht cet été ? Il peut en tout cas compter sur l'intérêt d'un grand club italien. Selon les informations du journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira, l'AC Milan en ferait sa priorité.

Les Rossoneri souhaiteraient s'attacher les services du jeune joueur mauve et ne pas lever l'option de Soualiho Meitè.

L'intérêt du club milanais remonte déjà en janvier dernier puisqu'un transfert avait déjà été évoqué pour un montant astronomique.

#ACMilan will not use the option to buy (€9M) for Soualiho #Meitè from #Torino in summer. #Rossoneri are interested in #Anderlecht midfielder Albert #SambiLokonga (born in 1999). #transfers