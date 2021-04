Mehdi Carcela : "Malgré plusieurs cadeaux, nous récoltons enfin les fruits de notre travail"

Ce dimanche, le Standard de Liège est parvenu à renverser la situation contre La Gantoise lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League. Menés au score, les Rouches se sont finalement imposés 2-1.

Le Standard de Liège a offert deux penaltys en première période contre La Gantoise et a pu compter sur Arnaud Bodart pour en arrêter un. Menés et dos au mur, les Rouches inverseront la tendance en seconde période et planteront deux buts afin de réaliser la bonne opération dans la course aux Playoffs 2 puisque le matricule 16 se hisse provisoirement à la 8ème place du classsement. "Nous récoltons enfin les fruits de notre travail. Nous avons encore donné plusieurs cadeaux aujourd'hui mais cela a tout de même tourné de notre côté en seconde période. Nous avons pu poser notre jeu et produire du bon football sur un beau terrain", a confié Mehdi Carcela au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

L'international marocain sera à l'assist sur le deuxième but liégeois avec un caviar distillé à Balikwisha. "Cette passe décisive me satisfait, j'ai pris du plaisir. Michel-Ange a fait un bon appel et a eu la délicatesse de la mettre au fond avec finesse", a souligné le milieu offensif avant d'évoquer le deuxième penalty gantois. "C'est très très léger. C'est le VAR. Même si Bodart ne fait pas la faute, qu'il n'y a de toute façon pas, je ne pense pas que Nurio serait parvenu à faire un centre ou frapper", a conclu le Liégeois.