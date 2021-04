Roman Bezus bourreau de Charleroi: "Une belle victoire et de la confiance"

L'Ukrainien n'est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck, mais il sait saisir les occasions qui se présentent à lui, comme il l'a démontré samedi soir contre Charleroi.

Sven Kums suspendu, Roman Bezus en a profité pour gratter une place dans le onze gantois. Une titularisation que l'offensif ukrainien a rapidement exploitée pour se mettre en évidence: buteur à deux reprises dans les huit premières minutes de jeu, il a montré la vie du succès aux Buffalos.

Déjà concentrés sur Zulte

Mais ses buts ne sont pas son principal motif de satisfaction, au contraire. "Je suis surtout très heureux de la victoire", insiste-t-il. Un succès conquis avec la manière par les Gantois. "On a fait un très bon match", se réjouit Roman Bezus. "Surtout en première période, on a proposé du beau football. Le ballon circulait vite, on a rapidement marqué, on s'est créé de pas mal d'occasions", énumère-t-il.

Et c'est donc boostés à bloc que les Buffalos vont aborder le dernier rendez-vous de la phase classique. "Cette victoire va nous donner confiance pour le déplacement à Zulte Waregem. On sait que ce n'est pas fini et il faut désormais se concentrer à fond sur le prochain match", conclut l'Ukrainien.