Selim Amallah : "Je ne vais retenir que mes deux buts"

L'international marocain a été l'auteur d'un joli doublé contre Eupen lors de la victoire du Standard de Liège (0-4) pour le compte de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Pourtant en difficulté durant la première demi-heure de jeu, le Standard de Liège est parvenu à renverser la tendance. Un but en demi-finale de Coupe, deux ce vendredi soir en championnat ; Selim Amallah est dans son jardin au Kehrweg. "Je me demande si je ne viendrai pas jouer ici la saison prochaine", a confié le Rouche après la rencontre. "Nous avons mal débuté la rencontre mais quand les occasions ont été concrétisées, ce fut plus facile. Nous avons pris du plaisir à jouer et c'est comme cela que nous devons aborder toutes les rencontres. Le niveau augmente et on voit un autre Standard", a souligné le milieu offensif.

Amallah a planté deux roses à Eupen mais a eu pas mal de déchet. "Je ne vais retenir que mes deux buts. Je n’étais pas content de moi après les pertes de balle. Mais, j’ai aidé l’équipe et c’est l’essentiel", a ajouté l'ancien joueur de Mouscron.

L'international marocain devient à nouveau le meilleur buteur du club en D1A avec huit buts et dépasse ainsi Michel-Ange Baliwksha (7 goals). "Aucun challenge entre Mickey et moi. C'est comme mon petit frère et je suis très content quand il marque et il est très content quand c'est moi qui fait mouche. Mais si notre petite rivalité peut aider l’équipe à marquer encore plus, pourquoi pas", a conclu Selim Amallah qui voit d'office le Standard de Liège en PO2.