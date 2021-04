De Dorian Dessoleil à Joris Kayembe: les cinq "inamovibles" de la phase classique

Deux Carolos, seulement deux gardiens et pas le moindre représentant des huit clubs qualifiés pour les playoffs parmi les cinq joueurs qui ont cumulé le plus de temps de jeu durant la phase classique.

Dorian Dessoleil, de tous les instants

Ils ne sont que trois à avoir joué l'intégralité des 34 rencontres de la saison en Pro League et parmi eux, il n'y a qu'un seul joueur de champ: le capitaine carolo, Dorian Dessoleil. Il n'avait déjà loupé que 90 minutes (car suspendu) la saison dernière, il a fait encore mieux cette saison et il a ajouté deux buts et un assist à son compteur personnel.

Mike Vanhamel, de retour parmi l'élite

Passé par OHL, le Havre ou encore le Lierse et Ostende avant de rejoindre le Beerschot, Mike Vanhamel n'avait jamais disputé une saison en tant que gardien numéro 1 en Pro League, il a profité de chaque seconde avec le Beerschot. Comme Dorian Dessoleil, il a tout joué, mais lui aussi manquera à l'appel des playoffs.

Hervé Koffi, la révélation mouscronnoise

L'Excel a finalement échoué dans sa mission maintien, mais Hervé Koffi aura tout fait pour aider les Hurlus à se sauver. Inconnu en Belgique avant son arrivée en début de saison, le portier burkinabé est sans aucun doute l'une des révélations de la saison en Pro League. Il a, lui aussi, tout joué.

Kamal Sowah, le troisième homme d'OHL

Derrière Thomas Henry (21 buts, 6 assists) et Xavier Mercier (10 buts, 15 assists), Kamal Sowah était l'autre homme fort de la ligne offensive d'OHL cette saison. Auteur de huit buts et six assists, il est aussi le seul Louvaniste à avoir disputé les 34 matchs de la saison. 3041 minutes sur les pelouses de Pro League, il aura profité du retour d'OHL parmi l'élite pour se mettre en évidence.

Joris Kayembe, enfin une saison pleine

Un deuxième Carolo dans ce top 5 et c'est Joris Kayembe qui affiche un total de 3014 minutes de jeu. Des minutes bienvenues pour un joueur qui, avant d'arriver à Charleroi en janvier 2020, restait sur deux saisons quasiment blanches en raison de sévères blessures aux genoux.