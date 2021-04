Stop ou encore pour Olivier Deschacht ? Zulte Waregem est déjà à la recherche d'un remplaçant

Olivier Deschacht a maintenant 40 ans. L'ancienne icône du Sporting d'Anderlecht a pensé à raccrocher les crampons la semaine dernière, mais le doute plane toujours. Que va-t-il décider ?

Physiquement, Olivier Deschacht est au top. Contre La Gantoise, le défenseur central était l'un des joueurs les plus actifs de Zulte Waregem sur le terrain. Mais l'envie et le mental sont-ils toujours là ? C'est un peu plus délicat. La semaine dernière, il semblait vouloir dire stop.

Un an de plus ?

C'est pourquoi Zulte Waregem est déjà à la recherche d'un défenseur gaucher pour lui succéder, selon Het Laatste Nieuws. Deschacht ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut, et il hésite encore à rester chez les Flandriens pour une autre saison. S'il devait s'arrêter, il le ferait d'une triste manière après une défaite 2-7 contre Gand.