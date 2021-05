OFFICIEL : L'UEFA autorise les sélectionneurs à appeler 26 joueurs pour l'Euro 2020

Après la victoire de la Belgique face à la Biélorussie, Roberto Martinez avait ouvertement fait part de ses espoirs de voir l'UEFA modifier sa réglementation en vue de l'Euro 2020, permettant aux sélectionneurs d'appeler plus que 23 joueurs afin de permettre une tournante optimale après une saison intense. L'instance dirigeante du football européen a officialisé la nouvelle ce mardi : les entraîneurs fédéraux pourront faire appel à 26 joueurs pour le championnat d'Europe.

Les sélections seront remises à l'UEFA le 1er juin, mais des changements pourront être effectués jusqu'à la veille du premier match en cas de grave blessure ou de maladie.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: ⬇️