Domenech donne son avis sur Benzema: "C'est un peu gênant"

L'ancien sélectionneur des Bleus a toujours son mot à dire sur tout.

Premier sélectionneur à lancer Karim Benzema (33 ans, 81 sélections et 27 buts) en équipe de France, Raymond Domenech se réjouit évidemment du retour de l'attaquant du Real Madrid en sélection pour l'Euro, mais le consultant de La chaîne L'Equipe a tout de même mis un bémol.

"Il faut peser le pour et le contre. Le contre, c'est justement que maintenant, tout se focalise sur Karim, sur Benzema, et que tout d'un coup, les autres à côté se sentent un petit peu éteints, qu'ils ne sachent plus trop où est leur place parce que là, on ne va parler pendant quinze jours que de Karim", a prévenu le technicien.

Le président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs, s'inquiète par ailleurs de l'incidence de ce retour sur la vie du groupe. "Est-ce qu'il va jouer les matchs ? Est-ce qu'il va jouer à la place de Mbappé ? Comment il va se comporter ? Tout va tourner autour de lui. C'est un côté un peu gênant. S'il l'avait fait venir au mois de mars, peut-être qu'on aurait éliminé tout ça, mais peut-être qu'au mois de mars, Didier n'était pas encore prêt pour le reprendre. Mais le petit doute pour moi, va peser dans cette visibilité qu'aura Karim par rapport aux autres", a estimé l'ancien coach du FC Nantes.