🎥 Dick Advocaat en larmes pour ses adieux

Dick Advocaat a eu du mal retenir ses émotions pour sa dernière sur le banc. Des larmes de joie et de tristesse. Pour son dernier match sur un banc, le coach âgé de 73 ans a fondu en larmes après la qualification de son équipe pour la Ligue Europa Conférence. Un final en apothéose au stade De Kuip, devant du public.

More than just a game. ♥ÔłŹ#feyutr https://t.co/ui1ViiPamE