🎥 Les stades de l'Euro : le Krestovski Stadium, géant polémique sur la Baltique

Stade le plus cher du monde, gigantesque vaisseau spatial au bord de la Baltique, le Stade Krestovski, ou Gazprom Arena, est celui qui accueillera le plus de matchs derriĂšre Wembley.

La Belgique connaît désormais ce stade comme sa poche : en 2018, les Diables Rouges y disputent la demi-finale et le match pour la troisième place, avant d'y revenir en 2019 pour Russie-Belgique. Ce samedi, ils retrouveront la Gazprom Arena, gigantesque stade futuriste au bord de la Baltique. Ce sera devant une poignée (a priori environ 400) de supporters belges et plus forcément dans l'ambiance folle de 2018, mais le public russe sera présent en masse.

Le stade comprend 68.134 places, ce qui en fait l'un des plus grands de l'Euro 2020 ; il en est également, et de loin, celui dont la construction a coûté le plus cher puisque le Krestovski Stadium est considéré comme l'enceinte la plus onéreuse du monde, Initialement prévu à hauteur de 220 millions d'euros, le projet voit ses coûts s'envoler au fil des années ; coût total, 1,4 milliard (!) d'euros, et de nombreux scandales de corruption.

La Gazprom Arena, véritable géant démesuré et peu pratique, accueille les matchs à domicile du Zenit Saint-Pétersbourg. Après avoir été l'une des stars du Mondial 2018, le "stade le plus cher du monde" sera également hôte de la finale de la Ligue des Champions 2022. Lors de cet Euro, il accueillera 6 matchs de poules et un quart de finale, récupérant une partie des rencontres prévues initialement à Dublin. Cela le place juste derrière Wembley au nombre de matchs disputés.

Le programme des rencontres de l'Euro qui seront jouées à Saint-Pétersbourg :

12 juin : Russie - Belgique (groupe A)

14 juin : Pologne - Slovaquie (groupe E)

16 juin : Finlande - Russie (groupe A)

18 juin : Suède - Slovaquie (groupe E)

21 juin : Finlande - Belgique (groupe A)

23 juin : Suède - Pologne (groupe A)

2 juillet 2021 : Quart de finale 1