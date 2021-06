Philippe Montanier retrouve de l'embauche en France

Six mois après la fin de son aventure au Standard, Philippe Montanier reprend du service.

Six mois après avoir laissé sa place d'entraîneur du Standard à Mbaye Leye, Philippe Montanier est de retour aux affaires. Le Français dirigera le FC Toulouse de Brecht Dejaegere. Comme le confirme le Téfécé, il va signer un contrat de deux ans et arrivera en compagnie de Mickael Debève, qui était également son adjoint au Standard.

Philippe Montanier retrouvera donc la Ligue 2 un peu plus d'un an après l'avoir quittée. Après ses passages à Rennes et à la Real Sociedad et avant d'arriver au Standard, le coach de 56 ans avait dirigé le RC Lens entre mai 2018 et février 2020.