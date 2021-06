Emile Mpenza de retour à Mouscron et "motivé à 1000%"

Comme son frère, Mbo, et comme Enzo Scifo, Emile Mpenza est de retour au Canonnier. Un nouveau défi qu'il aborde avec optimisme, envie et même un peu de nostalgie.

24 ans après avoir quitté la cité hurlue pour le Standard, Emile Mpenza est de retour au Canonnier où il sera l'un des adjoints d'Enzo Scifo et où il essayera d'apporter son expérience aux jeunes joueurs pour leur permettre de faire plus facilement le bond entre l'équipe Espoirs et l'équipe A.

Ancien Diable Rouge (57 caps, 19 buts), l'attaquant, qui a aussi brillé au Standard, à Schalke 04 ou encore à Hambourg, avait éclaté aux yeux du grand public lors de sa saison à Mouscron. La première saison de l'Excelsior en Division 1 (1996-1997).

Et c'est donc tout naturellement qu'il a foncé quand l'opportunité de revenir au Canonnier s'est présentée. "Je n'ai pas réfléchi. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je pouvais commencer ma carrière d'entraîneur comme celle de joueur et je n'ai pas hésité", a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi.

Et, à 42 ans, Emile Mpenza est extrêmement enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau défi au Canonnier. " Je dois tout à ce club et à ses supporters et je veux leur rendre ça", insiste-t-il. "Je reviens motivé à 1000% pour faire grandir le projet, avec le staff, mon frère et tous les gens qui travaillent pour ce club."