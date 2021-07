Clinton Mata: des nouvelles rassurantes

Le défenseur de Bruges a quitté le match amical de ce mercredi sur blessure.

Du côté du Club de Bruges, la préparation ne se passe pas idéalement. Si Simon Mignolet s'est blessé au genou avec les Diables Rouges, c'est aussi le cas de Clinton Mata. L'Angolais a quitté la pelouse du match amical contre le Lokomotiv Zagreb peu après la pause, en boîtant.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes d'après Het Laatste Nieuws. L'ancien de Genk et de Charleroi a passé des examens et si le ligament latéral est touché, il n'y a rien de grave. Il va reprendre l'entraînement individuel cette semaine et reprendra avec le groupe assez rapidement.

Il devrait donc tenir sa place lors du début de saison de son équipe: la Super Coupe contre Genk le 17 juillet et la réception d'Eupen le 25 juillet pour l'ouverture du championnat.