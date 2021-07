Saka, Rashford et Sancho victimes d'insultes racistes après la défaite de l'Angleterre à l'Euro

Les trois joueurs ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but et des internautes ont publié des commentaires haineux.

Triste spectacle sur les réseaux sociaux dimanche soir. Après la défaite de l'Angleterre face à la I'Italie en finale de l'Euro 2020, des internautes ont publié des propos racistes à l'encontre de Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka. Les trois joueurs anglais ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but et ont condamné les Three Lions à la 2e place.

"Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir", a indiqué la FA sur Twitter qui a rappelé qu'elle apportait son soutien aux joueurs.

LA FA a indiqué dans un communiqué qu'elle "condamne toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme diffusé sur les réseaux sociaux à l’encontre de certains des joueurs de l’Angleterre".