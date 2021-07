Mbaye Leye s'explique concernant les joueurs non repris : "Des choix dictés par les performances et le comportement de la saison dernière"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège croisait le fer avec le KV Malines (2-2). Plusieurs joueurs étaient absents de la feuille de match lors de cette joute amicale.

Mbaye Leye l'a répété plusieurs fois, le Standard de Liège est en reconstruction et il faut faire des choix pour mener à bien sa mission. Certains joueurs ont été mis à l’écart à l'image de William Balikwisha et d'Aleksandar Boljevic qui s'entraînent avec les U21 tout comme Obbi Oularé. D’autres comme Mehdi Carcela, Maxime Lestienne, Noë Dussenne et Damjan Pavlovic s’entraînent toujours avec le noyau A, mais ne sont plus repris.

"Les joueurs qui n'étaient pas présents sur la feuille de match contre Malines, c'était un choix de ma part. J'ai décidé d'avoir un groupe plus réduit pour mieux travailler. Les joueurs non repris s'entraînent très bien, mais ils savent ce qu'il en est par rapport à leur situation et à ce que j'attends du groupe. Des choix dictés par les performances et le comportement de la saison dernière, mais aussi par le restructuration que l'on veut mettre en place. Je veux de la personnalité, du caractère, de la grinta et du fighting-spirit. Mais, ce ne sont pas des choix définitifs, la porte reste ouverte car ils ne sont pas exclus et restent concernés. Peut-être qu'ils regagneront même leur place", a confié Mbaye Leye.