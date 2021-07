Le KV Ostende, une saison pour confirmer

Ostende entre dans la deuxième année du projet mené par Gauthier Ganaye. Racheté en mai 2020 par le fonds d'investissement Pacific Media Group, le KVO a créé la surprise la saison dernière. Le club à la tunique jaune, qui luttait pour le maintien depuis 2017, est parvenu à se hisser à la cinquième place du classement, synonyme de qualification pour les Playoffs 2. Un an plus tard, les Côtiers se préparent à reprendre du service. Mercato, effectif, résultats, ambitions... à l'aube de la nouvelle saison de D1A, voici un petit tour d'horizon de l'actualité du matricule 53.

Mercato : une vague de départs maîtrisée et de nouveaux visages

Ostende s'est séparé de neuf joueurs depuis le début du mercato, soit un nombre de départs plutôt élevé. Si le KVO a laissé filer certains de ses atouts de l'exercice précédent (Jelle Bataille, Andrew Hjulsager, Fashion Sakala), il a globalement contrôlé ses pertes. En effet, d'autres cadres sont restés, tels que Maxime D'Arpino, Arthur Theate ou encore Jack Hendry, dont l'option d'achat a été levée.

💚❤️💛 @MaximeDarpino presenteert: het nieuwe uitshirt voor komend seizoen ! Deze uitrusting zal op verplaatsing worden afgewisseld met de al eerder voorgestelde witte 'away kit'. Morgen spelen we @AmiensSC alvast in deze nieuwe uitrusting. Wat vind jij ervan? pic.twitter.com/6PQJozHIWv

Le club tricolore a également tenté quelques coups pour se renforcer, en misant sur de jeunes espoirs comme Zech Medley ou Kenny Rocha Santos, tous deux âgés de 21 ans. L'arrivée de ce dernier a été conclue dans le cadre du partenariat qui unit Ostende et Nancy. La direction ostendaise n'a d'ailleurs pas hésité à utiliser cette alliance, puisque quatre transferts ont été effectués entre les deux clubs cet été.

Effectif : les Côtiers misent sur la jeunesse

Dans l'état actuel des choses, le noyau d'Ostende fait partie des plus inexpérimentés de la D1A, avec une moyenne de 23,4 ans. Un chiffre qui souligne la volonté du KVO de s'appuyer sur ses jeunes pousses pour la saison à venir. Dans cette optique, le travail de l'entraîneur, Alexander Blessin, sera déterminant. Les résultats de l'équipe dépendront beaucoup de sa capacité à faire progresser ses joueurs.

Mais aujourd'hui, le groupe des Côtiers n'est pas assez fourni, surtout d'un point de vue quantitatif. En effet, seuls dix-huit joueurs composent le noyau A, ce qui laisse peu de marge de manoeuvre à l'entraîneur allemand, en particulier sur le plan tactique. Le secteur offensif est dépeuplé, puisque Makhtar Gueye et Marko Kvasina sont les seuls attaquants de l'effectif. Des renforts semblent plus que nécessaires si Ostende souhaite atteindre ses objectifs en fin de saison.

Préparation : un bilan mitigé avant l'Excel

Le KVO a disputé trois matchs amicaux jusqu'à présent, afin de préparer la saison 2021/2022. Les Côtiers ont commencé par deux larges victoires face à des clubs amateurs pour se mettre en jambes : 10-0 contre Koekelare (22 juin) et 9-3 contre Zwevezele (26 juin). Mais ils ont ensuite été battus par Amiens (10 juillet), une équipe française évoluant en Ligue 2 (deuxième division). Les hommes d'Alexander Blessin se sont inclinés sur la plus petite des marges contre les Picards (2-1). Seul Makhtar Gueye était parvenu à trouver la faille (voir la vidéo ci-dessous). Aujourd'hui, Ostende tentera de faire mieux face à Mouscron (coup d'envoi à midi).

We verloren met 2-1 in Amiens. Makhtar Gueye redde de eer in de slotfase met deze goal.

Volgende week zaterdag om 12u spelen we in eigen huis tegen Moeskroen. #asckvo pic.twitter.com/P5RwZHj1aT