Un troisième prétendant français pour Siquet, mais le Standard serait doublement gagnant

Après Lille et Nice, un troisième club de Ligue 1 se présente pour acquérir Hugo Siquet.

Le futur d'Hugo Siquet est-il au Standard? On le sait, Lille s'est déjà présenté et a déjà fait des offres (toutes refusées) pour le latéral droit des Rouches. Depuis, l'OGC Nice et Leipzig se sont mis sur les rangs.

Ce mardi, Het Nieuwsblad nous apprend que Monaco souhaite également transférer SIquet, mais aimerait le prêter une saison... au Standard. Une formule win-win pour les Liégeois qui toucheraient l'argent du transfert tout en profitant encore du talent du jeune Hugo pendant une saison supplémentaire.