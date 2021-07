Quel onze de base pour la première du Charleroi d'Edward Still?

Une nouvelle aventure commence pour Edward Still et le Sporting de Charleroi, samedi soir, à Ostende. Avec qui sur la pelouse? Les interrogations sont forcément nombreuses en ce début de saison.

Edward Still dressera à Ostende le premier onze de base officiel de son aventure carolo. Et si on peut aisément imaginer qu'Hervé Koffi sera aligné entre les perches et que le nouveau coach du Sporting s'appuiera sur des cadres comme Dorian Dessoleil, Joris Kayembe ou Guillaume Gillet, il est difficile, à cet instant de la saison, de lire entre les lignes.

Lors du dernier match de préparation, les nouveaux venus Stelios Andreou et Stefan Knezevic avaient été alignés aux côtés du capitaine dans l'axe de la défense et l'entrejeu était composé du trio Ilaimaharitra-Gillet-Morioka, avec Anass Zaroury côté droit et le jeune Tchatchoua en soutien de Chris Bedia.

Edward Still alignera-t-il un onze semblable sur la pelouse de la Diaz Arena? Ou préférera-t-il laisser la place à des plus anciens comme Ali Gholizadeh, Mamadou Fall ou encore Jules Van Cleemput? Réponse samedi soir.