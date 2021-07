Un retour brugeois pour affronter Eupen

Ce dimanche, le champion en titre ouvrira sa saison à domicile contre Eupen.

Pour ce premier duel en championnat, une semaine après la victoire en Supercoupe contre Genk (3-2), le Club de Bruges de Philippe Clement devra se passer de Simon Mignolet (en revalidation à la suite de sa blessure au genou lors de l'euro), mais aussi de Sobol et de Vanaken (qui reprendront cette semaine avec le groupe).

Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, le capitaine Ruud Vormer est de retour. Lui qui avait loupé la rencontre face à Genk pour cause de Coronavirus fait son comeback. Il n'avait pas été testé positif mais était cas contact et a donc dû être placé en quarantaine.

Odilon Kossounou n'est pas là non plus et pour cause et si vous l'avez loupé: le défenseur ivoirien a été transféré cette semaine au Bayer Leverkusen.

Voici la sélection de Philippe Clement.