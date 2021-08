Voici notre équipe type de la 2ème journée de D1A

Plusieurs joueurs se sont distingués ce week-end lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Dans les cages cette semaine, nous avons Simon Mignolet. Il a réalisé quatre beaux arrêts et a enregistré une clean-sheet au Parc Duden contre l'Union Saint-Gilloise, ce qui a permis d'obtenir une victoire et trois points importants pour le Club de Bruges.

Défenseurs

En défense, on retrouve Sobol qui a été solide défensivement et bon offensivement avec un très beau but qui offre la victoire au Club. Daland, Knezevic et Derijck ont également été solides ce week-end.

Milieux

Au sein de l'entrejeu, on opte pour Selemani, auteur d'un beau but contre l'Antwerp, pour Trésor qui a distillé 2 passes décisives et pour Mercier à nouveau à l'assist pour OHL.

Attaquants

En attaque, Ngoy et Dompé ont semé la pagaille et ont été déroutants pour les défenses adverses, tandis qu'Ambrose a réalié une très belle montée au jeu du côté d'Ostende.