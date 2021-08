Ostende prête plusieurs joueurs à Nancy, une pratique qui déplaît aux clubs de Ligue 2

Pour rappel, l'actuel président exécutif du KVO Gauthier Ganaye est également président de Nancy. Les deux clubs possèdent le même actionnaire.

Plusieurs clubs de Ligue 2 ont fait part de leur mécontentement envers la DCNG, l'organe qui contrôle les clubs professionnels en France afin de remettre en cause la collaboration entre Ostende et Nancy, a révélé le journal L'Equipe.

Les deux clubs possèdent le même propriétaire et le club lorrain profiterait des facilités financières ostendaises afin d'attirer plusieurs joueurs. En effet, le KVO a récemment attirer des joueurs comme Mamadou Thiam, Thomas Basila, Mickaël Biron et Andrew Jung. Ceux-ci n'ont pas joué une seule minute avec le club de la Côte et on été directement cédés au club lorrain.

Au total, onze clubs de Ligue 2 on remis en cause ces pratiques qu'ils estiment "déloyales". Nancy possède quelques difficultés financières et profitent de son copain ostendais afin d'attirer de bons joueurs gratuitement. L'affaire risque de faire encore du bruit dans les prochains jours...