Arnaud Bodart ravi d'avoir prolongé au Standard de Liège : "Une belle récompense"

Ce vendredi, le dernier rempart liégeois a prolongé son bail chez les Rouches.

Arnaud Bodart était présent en conférence de presse en cette fin de matinée. "Je suis heureux avec cette prolongation. Tout va bien pour le moment. Je travaille beaucoup, et cette reconnaissance me fait plaisir. Une belle récompense", a confié le portier âgé de 23 ans.

Le dernier rempart liégeois fait partie des leaders du groupe et souhaite aider les plus jeunes. "Devenir un exemple ? Oui, j'ai envie de guider les jeunes de l'Académie et de leur montrer la voie, étant donné que je suis passé par là. Et également communiquer avec eux. S'ils ont besoin de conseils, ma porte restera toujours ouverte", a expliqué le Rouche.

Après son partage contre Genk et sa victoire à Zulte Waregem, le Standard de Liège accueillera l'Antwerp ce dimanche. "Un bon début de notre côté avec 4 points sur 6. Il faut enchaîner de notre côté et continuer sur cette dynamique. Le zéro pointé des Anversois ? Cela ne veut rien dire, c'est le début de championnat. Genk avait mal commencé puis a fini vice-champion. L'Antwerp a de bons joueurs et ils savent s'adapter. Un déclic suffit, à nous de faire en sorte que ce dernier ne survienne pas ce dimanche", a conclu Bodart.