Brecht Dejaegere offre la victoire à Toulouse

L'ancien joueur de La Gantoise a été décisif !

Toulouse, qui vise la montée et donc le retour en Ligue 1, a bien débuté son championnat. Ce samedi, c'était déjà la troisième journée de Ligue 2 et les Toulousains se déplaçaient à Pau.

Et les Toulousains se sont imposés sur le score de 0-1. Le seul but de la rencontre, dès la 7ème minute, a été marqué par Brecht Dejaegere. Une victoire qui permet au club d'avoir 7 points sur 9 et d'être deuxième au classement à deux points du Paris FC.

Dans la rencontre Amiens - Quevilly-Rouen, ces derniers se sont imposés sur le score de 1-3 avec un triplé de Duckens Nazon, l'ancien attaquant de STVV.