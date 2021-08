Nicolas Raskin évoque son état de forme et son avenir : "Ma volonté est de rester"

Titulaire indiscutable et chouchou des supporters, le milieu de terrain a évoqué son état de forme et son avenir.

Le Standard de Liège aura à coeur de se racheter dimanche après la lourde défaite subie contre l'Antwerp (2-5) lors de la 3ème journée de JPL. "Tout n'était pas à jeter quand on voit notre possession et nos occasions, mais nous avons fait trop d'erreurs au final. Puis encaisser 5 buts à domicile, cela fait mal. Nous devons nous faire pardonner", a confié Nicolas Raskin.

Le box to box n'est pas encore à 100%. "Je suis lucide, je n'ai pas encore atteint ma meilleure forme. Nous avons eu une petite préparation de quatre semaines et c'est le début de saison. Puis, c'est l'année de la confirmation et c'est toujours plus compliqué. Je continue de travailler pour retrouver ce bon tempo et cette agressivité. Il me faut encore du temps avant de trouver le rythme", a souligné le médian.

© photonews

Arnaud Bodart a prolongé son bail chez les Rouches la semaine dernière. Raskin fera-t-il de même ? "Mon père et mon agent sont en train de discuter avec le Standard de Liège. Ma volonté est de rester, de jouer ici et de faire quelque chose. Après le match de Genk, j'ai dit à mon père que je ne voulais pas partir car j'adore jouer à Sclessin", a ajouté Raskinator heureux d'avoir pu rejouer devant les fans rouches.

"C'est totalement différent de jouer devant notre douzième homme. Contre Ostende, Sclessin sera à nouveau comble et j'ai hâte. Les supporters nous apportent un gros plus et nous donnent de l'adrénaline. Ils nous relancent quand nous sommes aussi dans le dur", a conclu Raskin.