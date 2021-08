Carton de Genk qui enregistre sa première victoire à domicile

Après sa victoire à Courtrai, le Racing accueillait OHL avec pour objectif de poursuivre sur sa lancée.

Genk efface progressivement son début de saison décevant et semble lancé. Le Racing enchaine une seconde victoire de rang après celle obtenue à Courtrai.

Il n'a fallu que trois minutes à Théo Bongonda pour ouvrir le score. Le Carolo inscrivait un doublé au quart d'heure, mais voyait son but refusé suite à une faute d'Onuachu. Ce dernier s'est également vu refuser un but (pour hors-jeu) un peu plus tard.

Après une première période canon, les Limbourgeois ne lâchaient rien et Onuachu (59e) trouvait la faille après le repos, avant qu'Ito (78e) n'enfonce le clou sur un service de Bongonda.

Monté au jeu à la pause, Thorstvedt fixait le score à 4-0 pour les Limbourgeois dans les arrêts de jeu.

Le Racing semble bien avoir digéré son élimination face au Shakhtar Donetsk, et pourra aborder son prochain déplacement à l'Antwerp avec confiance.