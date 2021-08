Marc Brys espère une première victoire mais se méfie d'Eupen : "Ils ne sont pas quatrième pour rien"

Avec un bilan de 3/12, OHL a un peu manqué son début de saison.

Après trois matches nuls lors des trois premières journées, et une défaite 4-0 à Genk, on peut parler d'un mauvais début de saison.

Les Louvanistes doivent se contenter de la dix-septième place : "Ce n'est pas agréable et nous voulons nous en éloigner le plus vite possible, mais les choses sont comme elles sont", a confié le coach d'OHL à Het Nieuwsblad.

OHL sera en mission contre Eupen samedi à Louvain, et les supporters attendent une victoire. Pourtant, Marc Brys préfère relativiser la pression : "Je ne vois pas pourquoi on devrait parler de panique. A quoi vous attendiez-vous ? De nous voir jouer le titre ? Nous n'en sommes qu'à quatre matchs."

Mais Brys sait que ce sera compliqué face aux Pandas : "Ce ne sera pas facile, ils ne sont pas quatrième pour rien. Ils jouent très bien, et c'est une équipe solide."

L'entraineur des Louvanistes espère encore des renforts et ne veut pas faire de choix hâtifs ou inconsidérés, même si le temps presse : "Nous travaillons sur de nombreux dossiers, mais nous devons rester stricts. Il est préférable d'abandonner une cible qui n'offre pas une valeur ajoutée claire", conclut-il.