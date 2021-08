Makhtar Gueye veut se refaire une image: "Et marquer au moins 15 buts"

L'attaquant d'Ostende sait qu'il a eu des moments compliqués la saison dernière, mais il s'est désormais adapté.

La saison dernière, Makhtar Gueye a vécu une saison compliquée hors des terrains, et parfois sur les pelouses aussi. Il veut cependant que tout cela reste derrière lui. "Depuis, j'ai grandi, je me suis adapté. Je connais la ville, j'habite désormais dans la maison de Fashion", a déclaré le Sénégalais à Het Laatste Nieuws.

L'attaquant veut éclater cette saison et il s'est donné des objectifs: "Je veux marquer 15 buts. Comme je me sens bien ici, je suis focus sur le football. Je veux le montrer sur la pelouse et je suis sur le bon chemin".

Pour son avenir, l'attaquant rêve de jouer dans un grand club: "Cette saison doit me donner la chance de passer un cap vers un grand club, c'est à moi de faire le boulot sur la pelouse avec Ostende d'abord".

Jusqu'ici, Gueye a marqué 3 buts et il sera un danger pour le Standard ce vendredi.