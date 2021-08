Denis Dragus récompensé pour son bon début de saison

Denis Dragus est une des belles surprises de ce début de saison au Standard. Depuis le début de la saison, l'attaquant a inscrit un but et offert deux passes décisives en cinq rencontres alors qu'il n'a, pour l'heure, pas encore débuté dans la peau d'un titulaire.

Ses performances ont convaincu en Roumanie puisque le joueur du Standard vient d'être repris avec la sélection roumaine par le sélectionneur Mirel Radoi. La Roumanie affrontera l'Islande, le Liechtenstein et la Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Voici les 26 Tricolorii 🇷🇴 retenus par Mirel Rădoi pour les matchs de qualification au Mondial 2022 contre l'Islande 🇮🇸, le Liechtenstein 🇱🇮 et la Macédoine du Nord 🇲🇰, les 2, 5 et 8 septembre prochains.



Premières en A pour Aioani, Ghiță, Rațiu, Cordea, Marius Marin et Markovic. pic.twitter.com/JdQ89Iz0Zr