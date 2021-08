Le Club de Bruges continue : un défenseur du KVO vers le Jan Breydel !

Le Club de Bruges ne s'arrête plus en cette fin de mercato : Jack Hendry devrait être Blauw & Zwart cette saison.

Jack Hendry (26 ans) va rejoindre le Club de Bruges et devenir le transfert sortant record d'un KV Ostende qui s'est déjà séparé d'Arthur Théate contre 5 millions d'euros plus tôt dans ce mercato : les Côtiers vont recevoir environ 7 millions d'euros pour leur international écossais, qui passe actuellement ses tests médicaux à Bruges, a-t-on appris de source ostendaise.

Hendry avait été prêté la saison passée au KV Ostende par le Celtic Glasgow et finalement acheté cet été à titre définitif, contre 1,5 million d'euros. Il était sous contrat jusqu'en 2024 chez les Côtiers et amènera donc une sacrée plus-value au club - qui se retrouve cependant bien affaibli sur le plan sportif. Sans renforts dans le secteur défensif, il sera difficile pour Alexander Blessin de s'en sortir sans Théate et Hendry ...

Côté brugeois, ce renfort défensif sera l'un des derniers coups d'un mercato particulièrement agité ; Jack Hendry arrive au Jan Breydel en lieu et place de Koni De Winter, piste prioritaire, que Bruges voulait emprunter avec option d'achat, ce que la Juventus a refusé.