Bruges: du temps de jeu pour plusieurs recrues et un partage en amical

Pas de vainqueur et pas de but entre le KVK et le Club, jeudi après-midi.

Deux jours après la fin du mercato estival, le Club de Bruges recevait le KV Courtrai en match amical. L'occasion pour plusieurs des dernières recrues du mercato estival d'effectuer leurs premiers pas en Bleu et Noir. Wesley, Kamal Sowah et Owen Otasowie ont, notamment, foulé la pelouse, lors d'une rencontre "intense", mais sans grosses occasions, qui s'est soldée sans but (0-0). Côté courtraisien, plusieurs recrues ont également eu droit à des minutes de jeu, dont l'attaquant Rachid Alioui, qui est arrivé pour compenser le départ de Teddy Chevalier. Club speelde deze middag een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. De wedstrijd eindigde op 0-0.



