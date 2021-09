Nouvelles accusations choquantes de Romain Molina

Dans un space Twitter, le journaliste qui, de par ses investigations, a déjà participé à plusieurs arrestations en Haïti a lancé une nouvelle vague d'accusations sur le monde du football européen.

En début de nuit et devant près de 20 000 spectateurs, Romain Molina a provoqué un véritable tremblement de terre sur la planète du football européen.

Le journaliste d'investigation a en effet, sans pour autant donner de noms, révélé un bon nombre de supercheries et de scandales du football moderne. Le journaliste qui avait déjà fait sauter un réseau sexuel dans le monde du football haïtien a notamment affirmé qu'un international français dépendant à l'alcool aurait frappé au visage une femme sans raison lors d'une soirée bien arrosée.

Romain Molina a également déclaré qu'un joueur français présent lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018 aurait été volontairement blessé par Didier Deschamps. Il a également révélé que le président d'un grand club européen aurait forcé une femme à l'avortement après avoir eu des relations sexuelles avec elle. Le président, dont le nom n'est évidemment pas cité, aurait même payé cette femme pour la convaincre d'avorter.

Selon lui, le retour de Karim Benzema en équipe de France aurait été décidé par... Emmanuel Macron. L'échange entre Miralem Pjanic et Arthur serait illégal, car surrévalué économiquement. On apprend également que des clubs et des agents payeraient le site internet Transfermarkt afin de gonfler leurs statistiques. En effet, plusieurs clubs procèdent via Transfermarkt pour repérer et recruter des joueurs.

De trafic d'êtres humains à des fausses accusations de pédophilie, en passant par un attentat à la bombe visé sur un arbitre et par Chancel Mbemba (ex Anderlecht) qui aurait plusieurs dates de naissance, les diverses accusations de Romain Molina ont eu l'effet d'un véritable tremblement de terre sur Twitter. Il faudra désormais surveiller dans les jours et dans les semaines à venir si ces accusations déboucheront sur des arrestations, comme cela a été le cas en Haïti.