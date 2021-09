Will Still pour remplacer Craig Bellamy aux côtés de Kompany ?

Vincent Kompany se retrouve sans entraîneur adjoint depuis le départ de Craig Bellamy suite à ses problèmes de santé. Une solution en interne était privilégiée, mais une opportunité pourrait s'être présentée.

D'après les informations de RMC Sport, Anderlecht pourrait en effet accueillir ... Will Still, ex-T1 du Beerschot et actuellement entraîneur adjoint au Stade de Reims, pour compléter le staff de Vincent Kompany. Still pourrait quitter son poste en Champagne et remplacer Craig Bellamy, qui a quitté le RSCA avec effet immédiat dimanche dernier en raison de problèmes de dépression.

Kompany avait d'abord déclaré qu'une solution interne serait cherchée afin de combler le vide laissé par les départs successifs d'Aaron Danks et Craig Bellamy, mais il avait également été clair : l'ambition du club était de garder un niveau de qualité élevé. Will Still, homme à la fois d'expérience et d'avenir, pourrait donc être l'opportunité idéale.