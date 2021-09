Quatre espoirs intègrent le noyau A du KVO

Le KVO veut miser sur la jeunesse et son centre de formation.

Ostende veut mettre ses jeunes dans les meilleures conditions pour grandir et performer, à termes, avec l'équipe A et c'est dans cette optique que quatre Espoirs du club côtier ont rejoint cette semaine l'équipe A. Louis Broché, Jordy Brock, Thijs Coninckx et Siebe Wylin s'entraînent désormais avec l'équipe première ostendaise.

"Avec Schelfhout, Badu, D'Haese, Tanghe et Osifo, ce sont désormais neuf joueurs issus du centre de formation qui s'entraînent avec le noyau A", se réjouit le KVO.