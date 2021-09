Très déçu après le PSG, Ruud Vormer a pensé à abandonner son brassard de capitaine

La capitaine néerlandais du Club de Bruges était très déçu de ne pas être titulaire contre le PSG, mais il est vite revenu sur sa décision.

C'est Philippe Clement qui l'a raconté, en conférence de presse, ce vendredi: Ruud Vormer a eu du mal à digérer sa non-titularisation pour le premier match de Ligue des Champions.

Il l'a apprise lundi et il a souhaité abandonner son capitanat. "Il s'est demandé s'il devait rester capitaine. Je lui ai répondu qu'il devait le rester. Dans d'autres clubs, d'autres monuments ne jouent pas tout le temps. Comme Marco Reus à Dortmund par exemple. Je lui ai demandé d'y réfléchir", explique le coach brugeois.

Le lendemain Ruud Vormer avait changé d'avis, il s'est dit prêt à aider l'équipe et à en rester le capitaine. Mais il n'est pas monté au jeu contre le PSG, et sa déception reste très grande. "Ruud était à nouveau très déçu et je le comprends. Mais il doit savoir que ce brassard est le sien et que quand il est sur le terrain, c'est à lui qu'il appartient" insiste Clement.

Ruud Vormer ne retrouvera toutefois pas son brassard ce week-end: touché au talon d'Achille, il est forfait pour la rencontre de samedi à Charleroi.