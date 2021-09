Au terme d'un match fou, Feyenoord s'est imposé face à Nimègue

Au classement, Feyenoord repasse sur le podium, malgré un match de moins que ses concurrents

Au terme d'un match complètement fou, Feyenoord s'est imposé face à Nimègue, 5-3.

Tout avait bien commencé pour les locaux qui, après 17 minutes, menaient déjà 2-0 grâce à Kokcu et Sinisterra. Alors qu'on pense le match déjà plié, le NEC réagit en fin de seconde période. Mattsson puis Odenthal, sur deux passes décisives d'Okita, permettent aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec un point, 2-2. Le début de seconde période est plus calme, mais connaîtra la montée de Cyriel Dessers à la 67e minute.

Quatre buts en quinze minutes

Ensuite, la fin de match reprend des allures spectaculaires. A la 75e, Verdonck jette un froid dans le Feyenoord Stadium, 2-3. Forcés de réagir, les locaux égalisent cinq minutes plus tard via Til, 3-3. Alors que l'on se dirige vers un match nul, Til, encore lui, assome le NEC en inscrivant le but du 4-3 à la 89e minute. Dans le temps additionnel, Nimègue a tenté de réagir, en vain. A la 90+1, Cyriel Dessers marque le but du 5-3 et réduit en poussière les derniers espoirs de Nimègue dans cette rencontre.

Avec les cartons d'Utrecht et de l'Ajax, les cinq matchs d'hier en Eredivisie auront produit au total 22 buts.