🎥 Pas de hors-jeu de Refaelov ? "Je ne comprends plus rien à cette règle"

Anderlecht s'est bien compliqué la tùche ce dimanche, mais il faut lui reconnaßtre que l'arbitrage ne l'a pas aidé.

Lior Refaelov pensait avoir remis les deux équipes à égalité, parti à la limite du hors-jeu et finalement signé en position illicite par la VAR. Une vidéo qui ne donne franchement pas d'images claires, et qui montre surtout que si la 3D existait en Belgique, elle aurait probablement validé le but.

"Cette ligne de hors-jeu, je n'y comprends plus rien. S'il y avait la 3D, ce serait valide, ce serait donc intéressant d'investir là-dedans, non ? On a un bon championnat, un produit de qualité, il faudrait que les infrastructures soient à niveau", regrette Vincent Kompany.

đŸ€ | Deze goal van Lior Refaelov werd afgekeurd voor buitenspel. 👀 #KVOAND pic.twitter.com/l2PtO2wbrx — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2021

Concernant le carton rouge brandi à Christian Kouamé, Kompany était plus serein : "Si ça arrive dans l'autre sens, je réclame peut-être bien la rouge. Il lève le pied trop haut. Je ne me plains pas", assurait-il. Pourtant, on peut là aussi estimer que c'est un peu sévère.