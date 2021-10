Les chiffres fous de Dante Vanzeir avec l'Union

Héros de l'Union au Cercle de Bruges, Dante Vanzeir embellit encore un peu ses folles statistiques saint-gilloises.

Dante Vanzeir avait quitté le Racing Genk pour l'Union Saint-Gilloise à l'aube de la saison 2020-2021, avant ça, il avait déjà démontré l'étendue de son potentiel avec le Beerschot et Malines, mais c'est bien au Parc Duden que l'attaquant a définitivement pris son envol.

La saison dernière; Dante Vanzeir a guidé l'Union Saint-Gilloise vers le titre en D1B en inscrivant 19 buts en 24 rencontres de championnat, cette saison, il poursuit sur sa lancée: il a joué dix rencontres en Pro League, il a inscrit ses sixième et septième buts et distillé son troisième assist de la saison, poussant son total à 28 buts et 12 assist en 37 rencontres disputée avec l'Union.

Une réussite à laquelle il faut forcément associer Deniz Undav: sept buts et cinq assists en championnat depuis le coup d'envoi de la saison. Un duo d'attaquants redoutable, qui contribue largement à l'excellent début de saison de l'Union en Pro League.