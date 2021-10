Lisandro Magallan n'a pas brillé pour sa "vraie" première, Kompany le défend

Lisandro Magallan n'a pas encore eu l'occasion de se montrer en championnat, mais était titulaire en Coupe. Un test intéressant ... et pas forcément relevé avec brio.

Lisandro Magallan (28 ans) était titulaire ce mercredi à La Louvière ... et a bien failli ne reste qu'une douzaine de minutes sur le terrain. Si Wesley Hoedt n'avait pas été quelques mètres derrière lui et en position, selon Mr Vandamme, de revenir pour arrêter Soumare, l'Argentin aurait été exclu et la rencontre aurait pu être bien plus compliquée pour Anderlecht.

Si Magallan n'a pas été fort inquiété durant le reste de la rencontre, il se troue également sur la phase du penalty, manquant un rebond et forçant Murillo à faire faute. "J'ai assez joué à ce poste durant ma carrière pour vous dire que ce n'est pas si simple. Le terrain, même s'il était loin d'être mauvais, rebondissait beaucoup", relativise Vincent Kompany. "L'erreur, elle vient après, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller au duel comme ça. Mais bon, je dois encore revoir le match pour me faire une opinion".