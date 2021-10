Le réveil de Junya Ito

Plutôt discret ces dernières semaines, l'ailier du Racing Genk a brillé à Zulte Waregem.

Il ne faut pas chercher plus loin l'identité de l'homme de la rencontre qui a opposé le Essevée au Racing Genk, ce dimanche. À l'image de son équipe, Junya Ito avait connu un petit creux ces dernières semaines en Pro League. Il s'est réveillé sur la pelouse du Stade Arc-en-Ciel.

Junya Ito a d'abord ouvert le score. Il a ensuite servi Kristian Thorstvedt sur le deuxième but, avant de déposer le ballon sur la tête d'Onuachu pour le troisième but et d'être à la base de la quatrième réalisation limbourgeoise.

Un chef-d'œuvre que le Japonnais aurait pu parachever avec un second but personnel. À 20 minutes du terme, il s'est joué d'Ibrahima Seck d'un subtil petit pont avant d'armer une frappe puissante, finalement repoussée par la barre transversale. Une solide prestation qui permet à Junya Ito de gonfler ses stats en Pro League: il en est désormais à deux buts et six assists en championnat.