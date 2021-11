Qualifs Afrique : le Nigéria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun pas encore qualifiés, la Tunisie se fait peur

Suite et bientôt fin de l'avant-dernière journée des éliminatoires pour le prochain Mondial, en zone Afrique.

Côte d'Ivoire - Mozambique

Gradel (10e), Cornet (61e) et Seri (90e) permettent aux Elephants de l'ancien Brugeois Odilon Kossounou (titulaire), de s'imposer largement. La Côte d'Ivoire re-devance le Cameroun d'un point au classement, et la qualification se jouera mardi à Yaoundé, une rencontre qui s'annonce explosive.

Malawi - Cameroun

Les Lions Indomptables de Michael Ngadeu (titulaire) se sont facilement imposés au Malawi, qui perdait John Banda (21e) exclu pour une main volontaire. Vincent Aboubakar (23e) ouvrait le score sur penalty, avant que Zambo-Anguissa ne double la marque avant le repos (41e). En fin de match, le doublé de Christian Bassogog (81e, 85e) fixait la victoire des Lions qui attendent désormais la Côte d'Ivoire de pied ferme.

Guinée Équatoriale - Tunisie

Les Aigles de Carthage ont été surpris à Malabo, où ils se sont inclinés suite à un but de Ganet (83e) qui a inscrit le seul but de la partie. Au classement du groupe B, la Guinée Équatoriale revient à égalité (10 points) de son adversaire du jour, qui accueillera la Zambie de Fashion Sakala ce lundi lors de l'ultime journée.

Liberia - Nigéria

Les Super Eagles de Paul Onuachu (resté sur le banc) ont fait le boulot face au Libéria. L'ancien Carolo Osimhen (15e) ouvrait le score sur penalty, avant qu'Ahmed Musa sur penalty également ne scelle le score final dans les arrêts de jeu. Le Nigéria est premier du groupe C, avec deux points d'avance sur le Cap Vert qu'ils affronteront lundi à Lagos.

Cap-Vert - République Centrafricaine

L'ancien Carolo Willy Semedo, et les Ostendais Steven Fortès et Kenny Rocha Santos se sont imposés face à la République Centrafricaine et restent dans la course à la qualification pour les barrages. Ngoma (11e) ouvrait pourtant le score pour les visiteurs, mais Júlio Tavares (51e) et Stopira (75e) ont permis au Cap Vert de toujours y croire. Il faudra toutefois aller chercher la qualification lundi au Nigéria.