Kostas Laifis prévient les adversaires du Standard : "Nous voulons montrer que nous sommes toujours là"

Le retour du défenseur central a fait le plus grand bien au Standard de Liège. Absent des terrains pendant de longues semaines, le Chypriote a retrouvé le sourire.

Kostas Laifis a été absent des terrains pendant neuf semaines. "Ce fut une étrange blessure car je pensais être revenu après trois semaines puis cela a duré plus longtemps. Un moment compliqué pour moi car je n'ai jamais passé autant de temps à ne pas jouer", a confié le défenseur central en conférence de presse. "Tout va bien maintenant et cela est derrière moi. Je suis bien physiquement et je fais de mon mieux pour aider l'équipe et les plus jeunes", a souligné l'international chypriote.

"Je vois une évolution"

Le roc défensif était blessé quand l'ancien staff a été viré. "J'avais une très bonne relation avec Mbaye Leye, mais comme l'équipe ne se portait pas bien, une décision a été prise. C'est triste, mais c'est le football. Nous avons désormais un nouveau staff qui travaille très dur et je vois une évolution. Nous sommes meilleurs à chaque rencontre. Toutefois, il nous reste un long chemin à parcourir", a précisé l'ancien joueur de l'Olympiacos.

Ce dimanche, les Rouches croiseront le fer avec La Gantoise. "Un match très difficile face à une bonne équipe. Nous y croyons et nous ferons de notre mieux pour enchaîner un deuxième succès de suite. C'est un bon test pour juger et jauger l'évolution de l'équipe. Durant les semaines à venir jusqu'à la trêve hivernale, nous voulons montrer que nous sommes là", a conclu l'ancien capitaine.