Voici notre équipe type de la 16ème journée de D1A

Plusieurs joueurs de Jupiler Pro League se sont mis en évidence ce week-end lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Dans les buts, nous avons choisi Bossut cette semaine. Il a été déterminant avec Zulte Waregem et a effectué deux arrêts de grande qualité, aidant ainsi les Flandriens à remporter une victoire très importante contre le Beerschot.

Défenseurs

En défense, nous choisissons Dewaest, qui a été très fort et a contrôlé Undav et Vanzeir. Utkus a également été très bon pour le Cercle, tandis que Gomez a encore été précieux pour Anderlecht, tant sur le plan défensif qu'offensif.

Milieux

Au milieu de terrain, nous avons opté pour Hotic (1 but, 2 passes), Fischer (1 but, 1 passe), Hrosovsky (2 buts) et le roc défensif Balanta.

Attaquants

Devant, impossible de ne pas mettre Tissoudali (2 buts), Maziz (2 passes décisives) et Dompé (1 but) qui ont été déterminants pour leur équipe respective.