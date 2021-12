La Gantoise dispose de Lommel au petit trot

Un doublé de Julien De Sart permet aux Buffalos de se qualifier.

Au petit trot, la Gantoise s'est imposée ce soir 0-2 sur la pelouse de Lommel et se qualifie tranquillement pour les quarts de finale. Les Gantois, via Julien De Sart, ont fait la différence dès la 18e minute. En seconde période, c'est à nouveau l'ancien joueur du Standard, sur penalty cette fois, qui a doublé le score et qui a permis par la même occasion aux Gantois de vivre une fin de rencontre tranquille.

Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck, qui n'a pas fait tourner son effectif outre mesure, se qualifient rejoignent donc Anderlecht, Zulte Waregem et Louvain en quart de finale.