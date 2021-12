Standard-Charleroi, derby anversois... les arbitres pour la 17e journée de championnat

Place à la dernière journée du premier tour, le week-end prochain en Pro League. Jasper Vergroote donnera le coup d'envoi du week-end à Saint-Trond, où STVV accueille l'Union vendredi soir. Wesli De Cremer sera au sifflet pour le déplacement d'Eupen à Ostende, Alexandre Boucaut pour celui de Seraing à Bruges.

Dimanche, c'est Lothar D'Hondt qui dirigera le derby anversois. Lawrence Visser sera chargé de la rencontre entre Anderlecht et Zulte Waregem, tandis que c'est Nicolas Laforge qui sifflera le choc wallon entre le Standard et Charleroi.

Find out the appointments for matchday 1️⃣7️⃣ of the @ProLeagueBE. 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/pyV1c4s3SK